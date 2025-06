PSG Mercato : Verratti sans club, ça fait beaucoup rire du côté de Barcelone !

En fin de contrat à Al-Arabi, l’ancien milieu de terrain du PSG Marco Verratti (32 ans) a vu la presse catalane, qui ne lui a pas pardonné son arrivée avortée au FC Barcelone, penser à lui. Et pas en bien…

L’information est passée quasiment inaperçue en France, mais pas en Espagne : Marco Verratti est en fin de contrat avec Al-Arabi, le club qatari qu’il a rejoint il y a deux ans. A l’époque, le milieu italien avait été poussé vers la sortie par un PSG ayant besoin de liquidités et, dans un transfert digne de John Textor avec Botafogo et l’OL, il avait trouvé preneur dans le pays du propriétaire du club de la capitale pour un montant farfelu de 45 M€. Une aventure moyen-orientale à la Neymar pour le Petit Hibou, qui n’a disputé que 40 matches en deux ans, accumulant les pépins physiques et les miles pour retourner sur Paris…

Le Barça ne regrette pas le « nouveau Xavi »

Le fait que Marco Verratti se retrouve sans club lui a valu un article à moitié moqueur de Mundo Deportivo avec ce titre : « Le joueur pour lequel le Barça était prêt à payer 100 M€ et qui se retrouve libre ». Car en Catalogne, on n’a pas apprécié la volte-face de l’Italien à l’été 2017. Quelques mois après la fameuse remontada, Verratti voulait signer au FC Barcelone, qui voyait en lui le « nouveau Xavi ». Le géant catalan était même prêt à payer 100 M€ pour cela. Mais cet intérêt, ajouté à l’humiliation du 6-1 au Camp Nou, a provoqué le courroux du Qatar, qui était déjà remonté contre le FCB pour ses critiques sur le dopage financier du PSG alors qu’il avait bénéficié d’un contrat de sponsoring très généreux de Qatar Airways quelques années plus tôt.

Non seulement Marco Verratti a été bloqué par le PSG, qui l’a prolongé en échange d’une grosse augmentation mais à condition qu’il change d’agent, mais, en plus, c’est le FC Barcelone qui s’est retrouvé détroussé puisque Neymar a pris la direction de Paris moyennant 222 M€ ! Autant dire que, depuis cette époque, Marco Verratti est plutôt mal vu en Catalogne. Et que la perspective qu’il soit bientôt au chômage à davantage tendance à faire rire qu’à émouvoir les Blaugranas !