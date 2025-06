PSG : Messi, Neymar et Mbappé victimes d’une balle perdue à Paris ! 

Fraîchement intronisé entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini n’a pas tardé à afficher ses convictions en lâchant notamment une balle perdue au sujet du PSG de l’époque Messi-Neymar-Mbappé.

Gian Piero Gasperini n’a pas la langue dans sa poche. Lors de sa première conférence de presse à l’AS Rome, le nouvel entraîneur de l’AS Rome a tenu à saluer l’évolution tactique du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Luis Enrique, n’hésitant pas au passage à égratigner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les trois anciens visages de la starification du club parisien.

« Ce qui compte, c’est d’être une équipe »

Pour Gasperini, le véritable tournant s’est opéré avec leur départ : « Aujourd’hui, dans le football moderne, on attaque et on défend. Ce qui compte, c’est d’être une équipe. » Un tacle à peine voilé à ceux qui étaient parfois accusés de ne pas faire les efforts défensifs, et qui cristallisaient à eux seuls les déséquilibres d’un PSG trop dépendant des exploits individuels. L’Italien, partisan d’un jeu collectif structuré, en a profité pour louer le projet actuel du club de la capitale : « Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire. Ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu’ils n’avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis. »

Le football, il a changé…

Une référence directe à la finale de Ligue des champions disputée par le PSG, avec un effectif recentré autour d’un collectif cohérent, davantage porté sur l’effort commun que sur l’empilement de stars. « Aujourd’hui, le football change, et il change en équipe à une grande vitesse, on ne s’en rend pas compte », a conclu Gasperini, insistant sur l’importance de l’intelligence tactique et des principes collectifs, bien plus que sur les individualités. Une vision claire, et un message fort envoyé à ses futurs joueurs de la Roma. Et donc aux anciens du PSG.