PSG : Neymar, Messi, al-Khelaïfi… Javier Pastore lâche ses vérités

Javier Pastore, idole du PSG, est revenu sur les cas Neymar, Messi, et al-Khelaïfi.

C’est un joueur qui marquera à jamais l’esprit des supporters du PSG. Javier Pastore, surnommé « El Flaco », a porté les couleurs parisiennes de 2011 à 2018, avant de partir pour l’AS Rome. Retraité depuis 2023, il continue de suivre Paris avec attention, et était même présent dans le parcage parisien à l’Emirates Stadium, lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG le 29 avril dernier.

Messi, pas un échec pour Pastore

S’il sera le premier supporter du PSG lors de la grande finale face à l’Inter Milan samedi, il a évoqué le passé du club de la capitale lors d’une interview pour L’Équipe, et précisément le passage de son compatriote Lionel Messi (2021-2023), dont l’aventure à Paris a eu un goût assez amer (75 matchs, 32 buts, 35 passes décisives).

« Ce sont plus les médias qui parlent d’échec. Je ne pense pas que ce soit l’avis des gens du club ou des supporters. Leo a eu des stats incroyables à Paris. Le club a eu l’opportunité de recruter le meilleur joueur du monde. Je ne vois pas un échec là-dedans, bien au contraire. La L1 et la France ont salué son arrivée. De son côté, Leo vivait alors sa première expérience en dehors de sa « maison » (Barcelone), si je puis dire. Ça ne s’est pas passé comme il l’espérait, c’est clair, car ça a toujours été un gagnant et il n’a pas eu la possibilité de remporter la Ligue des champions qui était son objectif tous les ans. En ce sens, si vous lui demandez, lui vous dira que c’était un échec par rapport à son ambition. Mais pour le reste, c’est un changement dont il avait besoin. Il ne pouvait pas rester au Barça, il a trouvé un club qui lui offrait les conditions qu’il désirait. Cela a été une expérience, mais moi je n’y vois pas un échec. Il a fait des grands matches qui ont fait parler de lui et du PSG dans le monde entier et il a trouvé un endroit propice pour se préparer pour la Coupe du monde (2022), qu’il a remportée », a analysé Pastore.

Pastore défend al-Khelaïfi

El Flaco est également revenu sur le cas Neymar, qu’il a vu arriver au PSG en 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. « C’était quelque chose d’insensé. On ne pensait pas qu’un joueur pouvait avoir une telle valeur sur le marché. Mais en le voyant jouer contre nous, puis en l’ayant comme coéquipier, ce prix paraissait presque dérisoire. Il a révolutionné le football français et européen avec son arrivée depuis Barcelone. C’était de la folie de l’avoir à nos côtés et de vivre tout ce qu’il se passait autour de lui. Neymar, c’est bien plus qu’un simple joueur de football. Après Leo (Messi), c’est le meilleur avec qui j’ai eu la chance de jouer. Il a bouleversé le football, tout a été chamboulé par l’ampleur de son transfert », a confié Pastore, cette fois pour AS.

Enfin, l’ancien joueur de Palerme a tenu à défendre le très controversé président Nasser al-Khelaïfi. « J’ai une très bonne relation avec lui. C’est quelqu’un de proche des joueurs et de l’équipe. Il assistait à presque tous les entraînements, à presque tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Il a toujours été très investi pour amener le club au plus haut niveau. Chacun a eu sa propre relation avec lui, mais la mienne est celle d’une personne qui a toujours été à mes côtés, même dans des moments difficiles pour moi. Sa mauvaise réputation en Espagne vient de sa puissance financière. Ça dérange un peu. En réalité, c’est une entreprise, une confrontation directe, une rivalité constante », a expliqué le chouchou du Parc des Princes.