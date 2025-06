PSG : nouveau coup dur pour Dembélé, le père de Neymar déballe vide son sac !

Alors qu’Ousmane Dembélé s’est encore entraîné à part à deux jours du match de la Coupe du monde des Clubs entre le Paris Saint-Germain et Botafogo (3h). Le père de Neymar lui, a vidé son sac.

Après sa première victoire éclatante contre l’Atlético de Madrid (4-0), le Paris Saint-Germain s’apprête à défier Botafogo, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs. Impressionnants de maîtrise face aux Colchoneros, les hommes de Luis Enrique espèrent enchaîner un deuxième succès pour s’assurer une place en demi-finale de la compétition.

Dembélé encore à part

Pour cette rencontre, le club de la capitale devra vraisemblablement composer sans Ousmane Dembélé. Selon L’Équipe, l’ailier international français, touché à la cuisse gauche lors de son passage en équipe de France, ne s’est toujours pas entraîné collectivement. Le numéro 10 parisien poursuit actuellement un programme individualisé de reprise, sous la supervision du staff médical, et son retour à la compétition n’est pas encore programmé avec précision. Son absence, bien que regrettable, est en partie compensée par la montée en puissance de Bradley Barcola, très actif ces derniers jours à l’entraînement. Ce mardi, les joueurs du PSG ont entamé leur séance par le traditionnel toro, auquel a pris part Barcola, visiblement affûté et en jambes. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui pourrait miser sur l’ex-Lyonnais pour dynamiser son couloir droit face aux Brésiliens de Botafogo, réputés pour leur jeu physique et leur densité au milieu de terrain.

« Pas le carnaval tous les soirs »

Par ailleurs, L’Équipe a donné la parole au père de Neymar, qui a fait des révélations sur le PSG : « Sa meilleure phase, c’était au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l’un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n’a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Mais ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard (sourires, ndlr). C’était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. C’était pareil quand il a quitté Santos et Barcelone. Mais vous avez vu comment il a été reçu à Santos pour son retour ? S’il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre. Mais au bout d’un certain temps, la passion s’estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c’est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club (…) Il faut arrêter de croire que c’est le carnaval tous les soirs. Sur le terrain, il est professionnel. En dehors, c’est sa vie. Il sort quand ce sont les vacances ou quand il est off. Les blessures ne sont pas venues parce qu’il est sorti avec des filles. Vous croyez qu’il s’est fait les croisés parce qu’il a joué au poker ? J’étais heureux ! J’ai félicité Nasser (al-Khelaïfi), un ami. On a fait partie de ce projet. Nasser sait qu’on a escaladé la montagne ensemble. C’est là que vous voyez le temps que ça prend pour structurer un club et pour trouver la bonne formule. Ils ont construit un nouveau centre d’entraînement, investi dans de jeunes joueurs, un nouveau staff. Aujourd’hui, tous les joueurs veulent y signer. Avant, ils voulaient en partir pour aller dans un club plus grand. »