PSG, OL : comment al-Khelaïfi et Textor ont enterré la hache de guerre 

Ce jeudi soir (3h, DAZN), le PSG affrontera Botafogo dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, au Rose Bowl de Pasadena. Mais au-delà du terrain, un autre face-à-face retiendra l’attention dans les tribunes californiennes : celui entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor.

Comme on se retrouve… Dans la nuit de jeudi à vendredi, Nasser al-Khelaïfi et John Textor assisteront côte à côte à la rencontre entre le PSG et Botafogo, eux n’ont pas toujours entretenu des relations cordiales. Depuis l’arrivée de l’homme d’affaires américain à la tête de l’Olympique Lyonnais, plusieurs tensions sont apparues entre lui et le président parisien. L’un des points chauds de leur opposition : la gestion des droits TV de la Ligue 1, un dossier explosif sur lequel leurs visions ont plusieurs fois divergé. Entre pics médiatiques et échanges tendus, leur relation semblait s’inscrire dans un registre conflictuel durable.

Mais selon Le Parisien, tout a basculé le 7 mai dernier. Ce soir-là, à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal, al-Khelaïfi reçoit Textor dans sa loge au Parc des Princes. Sourires, poignée de main et détente apparente : un tournant symbolique. En coulisses, c’est Vincent Labrune, président de la LFP, qui aurait joué les entremetteurs. Un rôle d’équilibriste assumé dans un contexte où le football français traverse une phase de fragilité structurelle.

Al-Khelaïfi a œuvré pour Textor en coulisses…

Textor, décrit comme joueur mais pas rancunier, n’a pas mis longtemps à se prêter au jeu. Amusé plus que vexé par les joutes précédentes, le propriétaire de l’OL n’a pas eu de mal à enterrer la hache de guerre. Reste que du côté de Nasser al-Khelaïfi, réputé pour sa mémoire longue et sa fermeté dans les conflits, l’initiative a davantage surpris.

L’apaisement avec Textor ne s’est pas arrêté à des gestes symboliques. Toujours selon Le Parisien, Nasser aurait pris sur lui pour intervenir directement en faveur du propriétaire de l’OL, actuellement empêtré dans les règles de multipropriété de l’UEFA. Un soutien discret, mais efficace, notamment à travers des démarches de lobbying pour faciliter la situation de l’Américain auprès des instances européennes.

À Pasadena, c’est donc bien plus qu’un match que les deux dirigeants s’apprêtent à vivre ensemble. C’est peut-être aussi l’illustration d’un nouveau rapport de force apaisé, au service d’un football français qui a besoin d’alliances plus que de querelles internes.