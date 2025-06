PSG, OM Mercato : la Juventus clarifie l’avenir de Kolo Muani et Tudor

Le nouveau directeur de la Juventus Turin, Damien Comolli, a clarifié les situations de Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, et d’Igor Tudor, l’entraîneur croate de la Vieille Dame.

Prêté à la Juventus Turin par le PSG, Randal Kolo Muani pourrait rester à Turin. La Vieille Dame a déjà engagé des discussions pour solliciter un nouveau prêt et Paris n’est pas fermée à cette idée à condition d’avoir une option d’achat obligatoire pour l’été 2026. Alors que son prêt à la Juventus termine le 30 juin prochain, l’ancien nantais, interrogé sur son avenir après la victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne (2-0), ce dimanche, a exprimé sa volonté. « Je suis très content d’avoir pu rejouer un peu plus que ce soit en sélection ou en club. Je suis très content à la Juventus, j’espère continuer là-bas, ils m’ont bien accueilli, je prends du plaisir. Je pars avec eux pour la Coupe du monde des clubs ». Voilà qui est on ne peut plus clair de la part du joueur, lié au PSG jusqu’en 2028.

Kolo Muani bien parti pour rester, Tudor confirmé

Et ce mardi, Damien Comolli, le nouveau directeur de la Juve, a clarifié les choses. « Kolo Muani va rester avec nous pour disputer la Coupe du monde des Clubs, a glissé l’ancien toulousain. On n’a pas encore trouvé d’accord avec Paris pour son transfert mais je suis très optimiste car il veut rester. On y travaille. » Quant à Igor Tudor, Comolli a été encore plus clair : « On a décidé de continuer avec Igor pour le Mondial des Clubs mais pas seulement, il sera notre entraîneur la saison à venir. »