PSG : Ousmane Dembélé lâche ses vérités sur sa mise à l’écart face à Arsenal

Quelques mois après l’épisode de sa mise à l’écart face à Arsenal, Ousmane Dembélé est revenu sur cette période.

Alors que le PSG a remporté la Ligue des Champions le 31 mai dernier, ce succès final était loin d’être imaginé au début de la compétition. En effet, le club de la capitale a vécu une phase de ligue assez compliquée, marquée notamment par une défaite 2-0 sur la pelouse d’Arsenal le 1er octobre dernier. Au-delà du résultat, c’est l’absence remarquée d’Ousmane Dembélé qui a suscité des interrogations.

Sanctionné par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires, l’ailier français n’avait pas été convoqué. La décision a fait suite à un échange tendu avec l’entraîneur à la mi-temps du match contre Rennes (victoire 3-1 le 27 septembre), où le coach lui reprochait son individualisme. L’incident, bien que verbalement correct, a été mal digéré par Enrique. À cela s’est ajouté un retard à l’entraînement le week-end suivant, renforçant la décision du technicien espagnol de le priver du déplacement à Londres.

« On ne s’est pas disputés »

Dans le vestiaire, la surprise était grande : certains joueurs ne comprenaient pas que l’équipe soit privée de l’un de ses talents majeurs dans un match aussi important. Malgré tout, la direction du club a soutenu le choix du coach, affirmant sa position d’autorité. Après cet événement, Ousmane Dembélé s’est révélé comme numéro 9 et a brillé par son efficacité.

Dans un entretien accordé à France Football, il est revenu sur cet épisode. « Un moment fondateur pour moi ? Je ne sais pas. On ne s’est pas disputés, il a fait un choix et voilà. Comme je l’ai dit, c’est surtout l’équipe qui a élevé le niveau durant la seconde partie de saison et c’est ce qui a fait que j’ai été performant. Ça n’a rien changé pour moi (cette mise à l’écart). Dès le début de la saison, je voulais marquer des buts, délivrer des passes décisives, être là pour l’équipe », a-t-il déclaré. Mission réussie, étant donné qu’il a terminé la saison avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs.