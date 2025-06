PSG : une légende du FC Barcelone salue la transformation spectaculaire d’Ousmane Dembélé

Avant la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, Andrés Iniesta a eu des mots forts pour Ousmane Dembélé, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Le moment fatidique commence à se rapprocher. Ce samedi, le PSG affronte l’Inter Milan à Munich pour la grande finale de la Ligue des Champions. Un événement crucial dans l’histoire du club de la capitale, qui pourrait remporter sa première C1, quelques années après la finale perdue contre le Bayern en 2020.

Dembélé adoubé par son ancien coéquipier Iniesta

Cette année, la lumière pourrait bien venir d’Ousmane Dembélé, meilleur buteur parisien avec 33 buts marqués. Véritable révélation de la saison, l’ancien du FC Barcelone a été encensé par un certain Andrés Iniesta, avec qui il a partagé 14 matchs sous le maillot du Barça lors de la saison 2017-2018.

« Il y a des moments et des situations que chacun traverse au cours de sa carrière. Les contextes et les équipes varient, les coéquipiers changent, les ambiances aussi, et au final, ce qu’il faut trouver, c’est l’équilibre entre tous ces paramètres pour pouvoir être performant. Il est évident qu’Ousmane possède un talent brut et une grande qualité. Il l’a développé à Barcelone, et il continue de le faire à Paris », a déclaré l’ancien milieu de terrain, pour beIN Sports.