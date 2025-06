PSG : Wanda Nara met les choses au clair sur sa relation supposée avec Hakimi

Alors qu’une rumeur a fait état d’une relation avec Achraf Hakimi (PSG), Wanda Nara, l’ancienne compagne de Mauro Icardi, s’est inscrite en faux.

Exit Mauro Icardi. Wanda Nara n’est plus la compagne de l’ancien attaquant du PSG. Depuis la fin de leur relation tumultueuse, la sulfureuse argentine semble filer le parfait amour avec le célèbre rappeur tatoué L-Gante, mais une rumeur est venue la lier à Achraf Hakimi, le défenseur marocain du PSG.

« J’en ris »

C’est Yanina Latorre, journaliste argentine experte en potins, qui a révélé que Wanda Nara aurait récemment passé la nuit dans un hôtel luxueux avec Hakimi. « C’est le célibataire le plus convoité du PSG et elle le connaît depuis l’époque de Maurito au PSG, avait glissé l’animatrice de LAM sur América TV. Wanda a dormi là où se trouvent les joueurs du PSG et leurs familles. Elle a participé à la célébration intime à l’hôtel. » Si Wanda Nara était effectivement à Munich, elle a tenue à clarifier la situation sur América TV. « J’en ris, car chaque jour un nouveau nom apparaît et les rumeurs abondent. Je n’aime pas être impliquée dans des situations qui ne sont pas justes. Mais je suis célibataire. Je m’amuse et ne veux pas me retrouver dans une situation non voulue. Et je ne m’engagerai jamais avec quelqu’un qui est en couple. Ces rumeurs sont surtout là pour blesser et faire du mal. » Voilà qui est dit.