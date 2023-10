Ballon d'Or 2023 : Messi zappe magistralement le PSG et envoie un message à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Vainqueur ce lundi soir du Ballon d'Or 2023, Lionel Messi s'est longuement exprimé après avoir remporté ce trophée. Et à aucun moment, la star argentine n'a mentionné le Paris Saint-Germain dans son discours.

"Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l'encadrement de l'équipe d'Argentine. Je souhaite féliciter Erling Haaland, Kylian Mbappé et tous les autres. C'était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu'ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès. C'est un plaisir qui ne me quittera jamais et j'espère en profiter encore de nombreuses années. Une pensée spéciale à ceux qui me suivent depuis le début. Ce Mondial, c'était le titre qui me manquait. Je remercie ma famille, mon épouse qui m'accompagne depuis les débuts de ma carrière et qui m'a permis de réaliser mes rêves. Sans elle, je n'aurais pas réussi à mener cette carrière durant autant d'années."

"Je suis convaincu que Mbappé et Haaland seront très bientôt lauréats du Ballon d'Or"

La Pulga a ensuite été invité à s'exprimer sur son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, qui a, lui terminé, troisième du classement. "J'ai partagé deux années dans le même club que Kylian Mbappé. Je connais son talent, son immense talent. C'est un joueur encore très jeune. Tous les deux sont encore jeunes. À l'avenir, on les retrouvera. Erling Haaland aussi une carrière extraordinaire. Je suis convaincu qu'ils seront très bientôt eux aussi lauréats du Ballon d'Or."

Le Ballon d’Or en direct : le live de la cérémonie 2023 https://t.co/C1fY1lQ01y — But! Football Club (@club_but) October 30, 2023

Podcast Men's Up Life