Brest – PSG : Roy cartonne l’arbitre et se paie Mbappé pour son chambrage

Sans langue de bois, Eric Roy est revenu sur le penalty sifflé à la 87ème minute pour le PSG suite à un appel de la VAR. Le technicien a clairement pointé Jérôme Brisard, coutumier du fait face au SB29 : « Si c’est Brest ça ne siffle pas, comme c’est Paris ça siffle… Nous, y a deux situations litigieuses et l’arbitre n’est même pas allé ne serait-ce que voir le VAR. Il va voir pour des équipes mais pas pour d’autres. Il avait déjà sifflé un penalty "fantômesque" l’an dernier face à nous contre Rennes. Cette année, il nous en a sifflé un pour un de nos adversaires, bon c’est comme ça… On fait avec ».

Chardonnet : « Pas grand-chose qui nous sourit avec l’arbitrage » Brendan Chardonnet (sur Prime Vidéo) : « Je ne sais pas (s’il y a penalty). Ce n’est pas moi qui vais au contact. Maintenant l’arbitre a fait son choix, je ne vais pas commenter grand-chose. Il n’y a pas grand-chose qui nous sourit avec l’arbitrage sur les deux ou trois derniers matchs mais c’est comme ça, c’est la vie… Il n’y a qu’à bosser et ça va revenir pour nous. »

« J’ai trouvé ridicule l’attitude de certains Parisiens »

Eric Roy n’a pas non plus apprécié la manière dont Kylian Mbappé a invectivé le public du stade Francis-le-Blé : « Sans citer de noms, j’ai trouvé ridicule l’attitude de certains Parisiens qui n’ont pas besoin d’en rajouter dans ce genre de situations. Quand on est joueur de haut niveau, on connait tous ça de se faire chahuter à l’extérieur. Aujourd’hui c’est bien moins pire qu’à notre époque… Heureusement qu’ici l’atmosphère est conviviale. Oui, le public est derrière son équipe mais il y a beaucoup de stades où ça aurait pu dégénérer. Ce n’est pas une chose à faire quand on est joueur de haut niveau… »

