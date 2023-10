Ligue des Champions : le PSG réalise un gros coup, Dortmund surprend Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Plus gros choc de la soirée, le match PSG-Milan a tourné à l'avantage des joueurs de la capitale, vainqueurs 3-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in. L'affaire est d'autant plus bonne pour les Parisiens que Newcastle s'est incliné à domicile contre Dortmund (0-1). Les hommes de Luis Enrique sont leaders de leur groupe avec deux points d'avance sur le BvB et les Magpies. Pas de surprise dans les autres matches, où les grosses écuries ont fait respecter la hiérarchie, à l'exception de l'Atlético, tenu en échec sur la pelouse du Celtic (2-2).

Groupe E

Feyenoord Rotterdam 3-1 Lazio Rome

Celtic Glasgow 2-2 Atlético Madrid

Groupe F

Newcastle United 0-1 Borussia Dortmund

PSG 3-0 AC Milan

Groupe G

Young Boys de Berne 1-3 Manchester City

RB Leipzig 3-1 Etoile Rouge de Belgrade

Groupe H

FC Barcelone 2-1 Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp 1-4 FC Porto

