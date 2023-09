PSG : Luis Enrique désigne un souffre-douleur après Clermont et esquive pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Quatre jours avant le deuxième match de poule de la Ligue des Champions face à Newcastle, le Paris Saint-Germain a été accroché ce samedi par Clermont (0-0), dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Bien que dominateurs, les Parisiens, qui ont cruellement manqué de réalisme, ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a livré son sentiment sur le match nul concédé par les siens.

Luis Enrique s'en prend à l'état de la pelouse

"Je me sens désolé parce que c’était un match compétitif, difficile. On le savait. On a créé plus d’occasions, on aurait dû gagner ce match. Je suis content de la performance des joueurs, mais en première période on aurait pu être plus agressifs", a confié le technicien espagnol avant d'esquiver complètement une question qu'il lui a été posé sur la prestation de Kylian Mbappé, auteur d'un match décevant.

"Qu'est ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé ? On essaye de créer et de gagner des matchs, surtout les attaquants, qui essayent de marquer des buts. Mais à chaque fois, ça rebondissait. Je sais que le terrain est neuf, ils l'ont changé il y a trois jours. Mais on n'a pas été chanceux pour avoir un terrain en bonnes conditions."

