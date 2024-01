Coupe de France : le PSG étrille Revel, Mbappé s'offre un nouveau record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Leader de son groupe de Régional 1 avec 19 points en 8 matches, devant Luzenac et Toulouse Rodeo, Revel n'a pas résisté bien longtemps au tout puissant PSG ce dimanche soir en 32e de finale de Coupe de France. Dans une compo fortement remaniée, avec Navas dans les buts, Ugarte et Danilo en défense centrale, Mukiele et la recrue Beraldo sur les côtés, N'Dour au milieu avec Soler, Asensio, Ramos et Kolo Muani pour épauler Mbappé, Paris a ouvert le score à la fin du premier quart d'heure par Mbappé, servi par Danilo.

Un doublé pour Kolo Muani

Un csc de N'Guessan a permis aux Parisiens de doubler la mise peu avant la mi-temps. Asensio et Mbappé ont porté le score à 4-0 à la pause. Mbappé y est ensuite allé de son triplé, devenant ainsi le meilleur buteur du PSG en Coupe de France avec 29 unités.Et Ramos a inscrit le 6e but sur penalty. Kolo Muani s'est chargé du 7e et Ndour du 8e. Et Kolo Muani a clôturé le festival.

