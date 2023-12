FC Barcelone, PSG : Neymar retrouve encore le chemin des tribunaux

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar n'en finit plus de défrayer l'actualité. Et comme vous le savez, en raison de sa blessure au genou avec la sélection du Brésil, ce n'est plus sur les terrains. L'ancien du PSG et du FC Barcelone, qui porte désormais le maillot d'Al-Hilal, a récemment déposé plainte contre une influenceuse, Sophia Barclay.

Dommages et intérêts

C'est le média UOL qui donne l'information, précisant que le Ney l'attaque pour diffamation et réclame près de 20 000 euros de dommages et intérêts. Sophia Barclay affirmait, il y a peu, avoir eu des relations intimes avec le footballeur et qu'on lui aurait-même proposé un contrat pour qu'elle se taise. Affaire à suivre.

