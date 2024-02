Le PSG a prolongé une incroyable série à Strasbourg

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Hier soir, le PSG s'est imposé à Strasbourg (2-1), dans la douleur, certes, mais l'essentiel est là. Cinq jours après le nul frustrant concédé à domicile contre Brest (2-2), les leaders de Ligue 1 ont réenclenché une dynamique positive. Et entretenu une série insolite, qui s'étale depuis bientôt trois ans : ils n'ont plus perdu en Ligue 1 après avoir mené à la pause depuis le 14 mars 2021.

63 matches sans être renversé en Ligue 1

A l'époque, c'est le FC Nantes qui était parvenu à renverser les Parisiens au Parc des Princes (2-1), grâce notamment à un certain Randal Kolo Muani, désormais dans le camp d'en face. Depuis 63 matches (60 victoires et 3 nuls), le PSG ne mord pas la poussière quand il mène en première période. Une série qui ne risque pas de prendre fin vu l'écart creusé entre le club des Qataris et ses concurrents français...

