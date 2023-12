Lionel Messi a déjà changé la vie… de son voisin américain

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avoir un vis-à-vis sur le jardin de Leo Messi n’est-il pas plus attrayant que d’être exposé sud ? C’est ce que semble nous démontrer le marché de l’immobilier américain qui a vécu un événement bien particulier depuis le déménagement de Lionel Messi. Son arrivée à Fort Lauderdale fait exploser les prix dans le secteur. Un voisin heureux À son arrivée à Fort Lauderdale, son voisin a vu la valeur de son bien prendre énormément de valeurs, allant jusqu'à grimper à 23 M€ grâce à la seule présence de La Pulga. Ce propriétaire n’est autre que Patrick Bet-David, qui a réagi à cet événement pour le Daily Mail, se frottant les mains d'un temps coup. Lionel Messi a fait gagner 23 M€ à son voisinhttps://t.co/RXDKChmFsX — Foot Mercato (@footmercato) December 25, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Lionel Messi fait exploser le cours de l'immobilier américain. Depuis son arrivée à Miami, la Pulga s'est installé dans une maison à Fort Lauderdale. Dès son arrivée, la valeur du manoir de son voisin a augmenté, pour atteindre 23 millions d'euros.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur