LOSC - PSG : Pochettino applaudit Messi, Mbappé le ramène sur terre avec Neymar !

Grâce à des buts de Danilo (10e, 51e), Presnel Kimpembe (32e), Lionel Messi (38e) et Kylian Mbappé (67e), le Paris Saint-Germain a écrasé ce dimanche le LOSC (5-1), en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a félicité ses joueurs. Dont Lionel Messi.

"Neymar prêt pour le Real Madrid ? Je ne sais pas"

« Je suis content avec cette performance, c’était important avant les prochains matchs et notamment la Ligue des Champions. J’ai bien aimé la façon dont on a commencé le match, on a été compact, on est allé très haut et on a travaillé comme on le souhaitait. L’équipe était consciente de venir de la deuxième ligne. J’ai été très satisfait de la manière dont a joué l’équipe et l’énergie qu’on a su donner dans cette rencontre pour avancer et pour pouvoir s’imposer largement, on l’a vu sur cette rencontre, a confié le technicien argentin. Je n’avais aucun doute, Leo est le meilleur joueur du monde. Comme n’importe qui, il a besoin de temps d’adaptation. Il avait besoin de temps pour récupérer sa meilleure forme physique, après un mois sans jouer à cause du Covid. C’est important que Leo montre une telle participation et un tel engagement. »

Invité à donner des nouvelles de Neymar, le coach du PSG ne s'est guère mouillé : « Est-ce que Neymar sera prêt pour le Real Madrid ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On attend son évolution physique, d’autres joueurs également. On espère qu’il pourra faire partie de l’équipe afin de pouvoir poursuivre notre parcours en Ligue des Champions. » Kylian Mbappé, lui, a été plus direct sur Messi. « Leo est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, il a besoin de sentir le jeu et le match, être concerné, a-t-il observé au micro de Prime Vidéo. Je pense que c’est une bonne position pour lui, il est libre, il peut se déplacer, il peut décrocher. Pour l’instant, on se trouve bien comme ça. Mais il faudra reconfigurer avec Neymar parce que c’est un joueur important, il change aussi notre équipe. On verra quand il reviendra, et on espère qu’il reviendra le plus vite possible aussi. »

🔚👏 Magnifique victoire parisienne dans ce choc de la #Ligue1 ! Un festival offensif avec des buts somptueux ❤️💙🔥@losclive 1⃣-5⃣ @PSG_inside #𝗟𝗢𝗦𝗖𝗣𝗦𝗚 I 1-5 pic.twitter.com/1kxPjimt4V — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 6, 2022