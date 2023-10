Newcastle - PSG : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain, qui s'est installé à la première place du groupe F après sa victoire face au Borussia Dortmund (2-0), se déplace ce mardi (21h) sur le terrain de Newcastle, pour son deuxième match de poule de la Ligue des Champions. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ choisis par l'entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue des Magpies, Eddie Howe. Newcastle : à venir PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández - Ugarte, Zaïre-Emery - Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Mbappé. Un match que vous pourrez suivre en direct commenté sur notre site.

Fabien Chorlet

Rédacteur