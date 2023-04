OGC Nice, PSG : Digard encore confronté au dossier Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Même s’il est uniquement tourné vers le quart de finale retour de Conférence League face au FC Bâle, Didier Digard a dû revenir sur le cas Christophe Galtier (PSG) qui accapare le football français depuis une semaine. Honnête sur l’impact de ce scandale, l’ancien parisien a surtout prôné le désintérêt : "On ne peut pas nier que cette affaire prend de la place. Mais au sein du club et du vestiaire, on reste prêt à tout donner pour vivre une aventure extraordinaire."

« Vous voulez résoudre l’affaire avant la justice »

Il a ensuite expliqué qu’il n’avait aucune contre-indication du club pour ne pas parler de cette affaire aux médias, ni pour lui ni pour les joueurs. Il s’en est cependant pris avec calme aux médias sur le traitement de l’affaire : « Cela ne me dérange pas de répondre à vos questions mais je n’ai rien à vous dire tant que les choses n’ont pas été clarifiées par la justice. Le problème, c’est que vous voulez résoudre l’affaire avant la justice", s’est justifié l’entraîneur niçois.