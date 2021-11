PSG, Real Madrid : Dani Alves ne donnerait le Ballon d'Or ni à Messi, ni à Benzema, ni à Lewandowski !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Passé par le FC Barcelone et le PSG, Dani Alves a accordé un entretien à Sky Sport Italia avant la cérémonie du Ballon d'Or 2021. Et selon lui, c'est le Danois Christian Eriksen, qui a dû mettre un terme à sa carrière après son incident cardiaque lors de l'Euro 2021, qui mériterait le trophée. «Je pense qu'Eriksen mérite le Ballon d'Or cette année, étant donné ce qu'il a traversé, a-t-il confié. Ce serait un message fort pour tout le monde du football, les gens auraient plus de sensibilité, cela signifierait aller au-delà. Messi est le meilleur, il l'est depuis 20 ans, mais ce serait bien pour tout le monde si Eriksen le gagnait».

Neymar et Riyad Mahrez dans le top 20 !https://t.co/MBLsTybm4h#BallonDor — Foot Mercato (@footmercato) November 29, 2021