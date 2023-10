PSG : trois bonnes nouvelles se confirment avant Newcastle !

Les coups durs se confirment du côté de Newcastle. Selon Sky Sport, Sandro Tonali, Sven Botman et Joelinton étaient en effet absents de la séance d’entraînement ce matin. Eddie Howe devra donc bricoler pour affronter le PSG demain à Saint-James Park (21h).

Tonali ❌

Botman ❌

Joelinton ❌



