PSG : Anne Hidalgo enterre le dossier de vente du Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le propos est clair. Et se veut aussi ferme que définitif. Dans un entretien accordé au quotidien régional, Ouest-France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est exprimée sur la potentielle vente du Parc des Princes aux dirigeants actuels du PSG. Et elle s'est montrée affirmative. "Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes : il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos." Accord encore possible ? Les dirigeants parisiens, qui n'ont pas formulé d'offre de rachat pour le Stade de France, espéraient pouvoir trouver un accord avec la Mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. De toute évidence, ce ne sera pas au cours du mandat de Anne Hidalgo. Reste à savoir si les deux parties trouveront un accord futur sur des retouches du stade afin, notamment, de gagner des places supplémentaires. A suivre. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer La maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un entretien au quotidien régional, Ouest-France, a évoqué le brûlant dossier du Parc des Princes qui, de toute évidence, ne sera pas vendu aux dirigeants Qataris du PSG dans les prochains mois.

Benjamin Danet

Rédacteur