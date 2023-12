PSG : après Donnarumma, un nouveau joueur séquestré à son domicile !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Cinq mois après Gianluigi Donnaruma, un nouveau joueur du PSG a vécu un cauchemar à Paris. Selon Le Parisien, Alexandre Letellier (33 ans) a été victime d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion cette nuit à son domicile à Hardricourt. Vers deux heures du matin, la compagne du gardien du PSG et leurs deux enfants (2 et 6 ans) ont été menacés avant d’obtenir de l’argent et des bijoux.

Sa femme a reçu un coup de poing au visage

Sa femme a reçu un coup de poing au visage et a été menacée de mort et un couteau a été retrouvé sur les lieux des faits. Trois des quatre auteurs ont été interpellés, dont deux mineurs. Le quatrième individu est parvenu à prendre la fuite. Les propriétaires du logement ont tenté d’appeler la police mais les malfaiteurs leur ont demandé de couper la communication en les rassemblant dans une pièce de la maison.

🔵 INFO LE PARISIEN | L’un des gardiens du PSG, Alexandre Letellier, a été séquestré à son domicile à Hardricourt (Yvelines) en compagnie de sa compagne et de ses deux enfants. Trois personnes ont été interpelléeshttps://t.co/I3AuCitWL7 — Le Parisien (@le_Parisien) December 19, 2023

