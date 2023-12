PSG : après Riolo, un coach de Ligue 1 fustige l'attitude de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il ne fallait pas lui en parler. Dans L'Equipe de ce mercredi, jour de la réception de Lorient à Francis le Blé, l'entraîneur du SB29, Eric Roy, a été interrogé sur le comportement de Kylian Mbappé. Il n'a pas manqué de faire un lien avec son chambrage du 29 octobre, quand il avait nargué le public brestois après un pénalty transformé (3-2). Eric Roy s'était emporté ce jour-là et il n'a toujours pas digéré. “Il y aura toujours des imbéciles dans un stade” "Je n’aurais jamais parlé de lui si on ne m’avait pas demandé ce que je pensais de son attitude, que j’ai trouvée ridicule, a déclaré le coach du SB29 à L'Equipe. Joueur comme entraîneur, je me suis souvent fait insulter, mais je n’ai jamais apostrophé le public. Le foot est le reflet de la société et il y aura toujours des imbéciles dans un stade." Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, continue d'en vouloir à Kylian Mbappé pour avoir chambré le public du stade Francis Le Blé lors du match de son équipe face au PSG (2-3). Selon lui, l'attaquant devrait avoir une autre attitude sur les terrains.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur