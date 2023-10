PSG : avant le Stade Rennais, Luis Enrique a déjà commis une boulette

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est un déplacement important pour le PSG. Ce soir, sur la pelouse du Stade Rennais, alors que les joueurs de Luis Enrique, balayés à Newcastle en Ligue des Champions en milieu de semaine, sont pour le moins attendus.

2016-2017

Et si le déplacement en Bretagne n'est pas toujours simple pour le PSG, un premier constat s'imposer avant même la rencontre : Paris n'est déjà plus à sa place. Car en cas de succès, ce soir, Mbappé et les siens ne seront pas en tête de la L1. Ce qui n'était pas arrivé, comme vous pouvez le voir ci-dessous, depuis la saison 2016-2017.

L'AS Monaco avait alors été champion de France et c'est ce même club qui est aujourd'hui en tête.

Le @PSG_inside ne sera pas leader au soir de la 8e journée de @Ligue1UberEats pour la 1ère fois depuis l'exercice 2016/17 (Monaco avait remporté le titre à l'issue de la saison). #SDRASM — Stats Foot (@Statsdufoot) October 7, 2023

