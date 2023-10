PSG : avant Newcastle, Daniel Riolo lance un avertissement musclé à Luis Enrique

Après son décevant match nul sur le terrain de Clermont (0-0), le PSG joue un nouveau test européen ce mercredi à St James’ Park contre Newcastle. Pour Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, Luis Enrique doit vite changer ses plans.

« A quoi s’attendre à Newcastle ? Je crois qu’on ne peut s’attendre à rien et que le match de Clermont montre que le PSG est encore très fragile. On est dans la découverte permanente ! La victoire contre Dortmund suivi du 4-0 contre Marseille n’a pas signé le retour du PSG en grande pompe comme prétendant à la Ligue des Champions ou en champion de France avec 20 points d’avance ! Il y a plein d’imperfection ».

Au cœur des critiques du polémiste, les choix de Luis Enrique, passé depuis peu du 4-3-3 à un nouveau système hybride en 4-2-4 ou 3-4-3 avec Achraf Hakimi quasiment milieu de terrain. Daniel Riolo ne veut plus voir ça :

« C’est la compo qui était bancale et qui a, selon moi, poussé Paris à rater son match à Clermont (…) Je veux bien qu’on dise qu’en ce moment Mbappé n’est pas bon. Oui, il n’est pas bon actuellement mais il y a surement des raisons à cela. Il n’a pas fait de préparation. En plus là, il évolue dans une position un peu curieuse en deuxième attaquant, comme en équipe de France où il veut un peu tout faire (…) Ce que j’espère voir à Newcastle, c’est le 4-3-3 avec Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha au milieu et Mbappé à sa vraie place (…) La bizarrerie de la ligne de 4 devant, je ne la comprends pas (…) Je ne sais pas comment Luis Enrique souhaite jouer contre Newcastle mais j'ose espérer qu'il arrête immédiatement son 4-2-4 ».