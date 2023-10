PSG : Mbappé a fait polémique lors de la cérémonie du Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

« Bravo Leo pour ta récompense. Tu le mérites » : sur Instagram, Kylian Mbappé a été beau joueur après le 8e sacre de Lionel Messi hier soir au Ballon d'Or. Mais le capitaine des Bleus ne s’est pas éternisé au théâtre du Châtelet et son comportement semblait laissé entendre qu'il n'avait pas envie d'être là, estime Le Parisien, ce mardi.

Dernier arrivé, premier parti

Sa présence avait longtemps été incertaine, et il est apparu distant, le visage fermé, esquissant un sourire un peu forcé aux photographes. "Il n'a pas manifesté un grand enthousiasme non plus au moment de monter sur scène en tant que nominé", lui qui a été "le dernier arrivé et premier parti." Un départ très tôt qui n'a pas manqué de faire polémique sur les réseaux sociaux.

PSG : Mbappé se couche devant Messi et envoie un clin d’œil définitif au Real Madrid https://t.co/SlmJVvINHX — But! Football Club (@club_but) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life