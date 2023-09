PSG : blessé, Mbappé fait deux annonces inattendues

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé (24 ans) va mieux. Touché dès le début de la rencontre contre l’OM, l’attaquant du PSG a senti sa cheville gauche tourner mais les premiers examens sur son état de santé seraient rassurants. Pour preuve, celui qui sera la cible d’une offre du Real Madrid en janvier 2024 a posté deux messages qui montrent son enthousiasme sur Instagram, en stories.

« Félicitations les goleadors »

Le premier concerne son grand ami Achraf Hakimi, qu’il considère comme le meilleur latéral droit du monde. Le second est au sujet de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos après les avoir vu marquer contre l’OM au Parc des Princes : « Félicitations les goleadors pour vos premiers buts. On espère beaucoup d'autres. »

