PSG : C1, Luis Enrique, Zaïre-Emery, Marquinhos distribue les louanges

L'heure de faire un premier bilan. Du moins pour le capitaine du PSG, Marquinhos, qui, pour le site officiel du club, est longuement revenu sur les premiers mois de la saison 2023-2024. Le Brésilien, en dépit de certains matches poussifs et d'une qualification pour les 8es de finale de la C1 acquise lors du dernier match, se veut optimiste pour la suite.

"Une bonne progression"

Des propos retranscrits par le site Allezparis.

"En début de saison il y a eu beaucoup de nouveauté, à commencer par les idées de jeu du coach. Et il y avait beaucoup de nouvelles choses à apprendre. On l’a ressenti dès les premiers entraînements. L’équipe a eu besoin aussi de se connaître un peu plus durant ces expériences européennes, je pense que nous avons eu une bonne progression même si nous avons fini la phase de poules avec deux matches nuls. Mais j’aime ce que nous avons appris dans cette campagne européenne(...) Le coach ? Il essaye toujours de nous rendre plus forts et plus sereins. Ça passe par avoir le ballon. Il faut être confiant quand nous avons la possession, on peut faire très mal à l’adversaire. Nous sommes une équipe qui essaye toujours de presser le porteur du ballon. Si tu veux avoir le ballon, tu dois beaucoup courir, tu dois savoir comment presser l’adversaire. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis l’arrivée de Luis Enrique. Et il nous dit qu’il faut valoriser ces moments où nous avons le ballon, parce que plus nous avons la possession, moins nous sommes en danger."

"Warren ? Je ne suis pas vraiment surpris. On le voit tous les jours à l’entraînement, ça fait un an qu’il est avec nous, on savait que c’était un talent, il est aussi très bien éduqué et il est très pro. Il travaille beaucoup, il est très à l’écoute, il se donne toujours à fond. Quand tu as le talent et la bonne mentalité, ce n’est pas surprenant de réaliser de grandes choses."

