PSG : Cissé compare Kolo Muani à un ancien de l'OM

Après avoir bataillé tout l'été pour être transféré au PSG, Randal Kolo Muani connaît une première partie de saison décevante. Ses prestations ternes sont accentuées en équipe de France, comme vendredi face aux Pays-Bas (2-1), où il a pâti de la comparaison avec Kylian Mbappé. Mais pour Djibil Cissé, c'est normal si l'ancien Nantais n'est pas à son aise chez les Bleus. Tel André-Pierre Gignac après son poteau en finale de l'Euro 2016, RKM serait encore marqué par son occasion manquée face à Dinu Martinez à la dernière seconde de la finale de la Coupe du monde 2022.

"Tant qu’il n’aura pas exorcisé ça..."

"Bien sûr que quand on est l’attaquant d’un grand club européen et qu’on arrive en sélection, les attentes ne sont plus les mêmes que lorsque tu portes les couleurs d’Auxerre ou de Francfort, a déclaré Cissé sur le plateau de La Chaîne L'Equipe. Je l’ai vécu après mon transfert à Liverpool (en 2004). Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants, tu as moins le droit de te louper. Je vois un mec qui essaye, qui ne se cache pas, mais qui est encore atteint par cette occasion-là. C’est un truc qui marque. Tant qu’il n’aura pas exorcisé ça, par exemple en marquant sur un très gros match, ce moment va le handicaper mentalement. Alors, oui, il force peut-être un peu les choses. Le jour où il sera libéré, il avancera. Mais c’est encore un traumatisme. Demandez à André-Pierre Gignac. Je pense que la finale de l’Euro 2016 le hante encore. Mais c’est une histoire de temps. Il faut qu’il arrive à digérer cette occasion."

