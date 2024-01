PSG : Daniel Riolo a mis le doigt sur le nouveau point faible des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Grâce à des buts de Kang-In Lee (3e) et Kylian Mbappé (44e), le Paris Saint-Germain a battu ce mercredi Toulouse (2-0), remportant le 12e Trophée des champions de son histoire. Mais pour Daniel Riolo, ce match a révélé le point faible de l'équipe de Luis Enrique, c'est-à-dire le manque d'efficacité offensive.

"Il faut transformer plus d'occasions"

"Le reproche qu'on peut faire à ce PSG, c'est qu'il concède beaucoup d'occasions. Ce soir (mercredi), ils en concèdent pas mal contre Toulouse. Certains peuvent dire que c'est même inquiétant d'en concéder autant contre Toulouse. Si tu en concèdes et que dans le même temps, tu t'en procures énormément, on va dire que ça compense. Sauf qu'il faut en transformer plus, il est là le vrai problème", a analysé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot sur les ondes de RMC Sport.

