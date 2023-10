PSG : Daniel Riolo assène le coup de grâce à Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'entraîneur du PSG et le journaliste Alexandre Ruiz ont eu un échange plutôt houleux à la suite du match remporté dimanche soir par le PSG à Rennes (3-1). Cela a fait réagir Daniel Riolo, sur RMC, et ce dernier n'a pas été tendre avec le technicien espagnol. " Il prend les gens pour des cons" "Je n'ai aucun problème à ce que Luis Enrique réponde à un journaliste de manière agressive, mais dans ce cas j'encourage le journaliste à lui réponde sur le même ton. Il n'a pas à s'écraser", a glissé Riolo. Avant d'ajouter... "On n'est pas là pour cirer les pompes dans les questions. Quand Luis Enruique dit que Paris a fait un bon match à Newcastle, il ment. Quand il dit que Mbappé est à 100% il ment aussi, il prend les gens pour des cons. Ce que Luis Enrique ne doit pas faire, c'est de nous prendre pour des crétins." 🎙️ @DanielRiolo : "Ce que Luis Enrique ne doit pas faire, c'est de nous prendre pour des crétins."



Laurent HESS

Rédacteur