PSG : Daniel Riolo encense Luis Enrique

Au PSG, les saisons se ressemblent depuis l'arrivée du Qatar : tout commence par un gros recrutement durant l'été, un enthousiasme débordant à l'automne grâce aux bons résultats et puis la traditionnelle déception du printemps. Les joueurs et entraîneurs portés aux nues en octobre-novembre sont descendus en flamme en mars-avril. C'est toujours pareil et Daniel Riolo ne fait rien pour arrêter ce cercle vicieux. Après la victoire sur Montpellier (3-0) vendredi soir, le journaliste de RMC a déclaré sa flamme à Luis Enrique, assurant que le PSG avait changé...

"Unai Emery était un super entraîneur, il suffit de voir ce qu'il a fait après, dans les clubs où il est passé, et maintenant en Angleterre. Tuchel aussi. Le problème c'est ce qu'était le PSG, les statuts, les individualités, les mecs intouchables. Tuchel est parti dégoûté, il l'a dit, il n'a pas entraîné une équipe de foot, il a fait de la politique. Il y avait des poids morts dans ce vestiaire. Je n'en pouvais plus de le répéter, tellement le PSG s'était éloigné de moi. Et on était beaucoup à s'être éloigné du PSG, car ce n'était plus un club de foot ni une équipe. Là, il y a une équipe et je sais qu'il y a un entraîneur qui travaille. Emery et Tuchel ont perdu pied, ils ont perdu la tête. Luis Enrique ne perdra pas la tête, il pourra faire de mauvais choix, il est fascinant, mais sur un match couperet, il peut sortir un truc qui va scier les pattes par convictions personnelles. Il va falloir accepter cette personnalité, qui va être un feu d'artifice ou un seau d'eau sur la tête, car il va sortir un truc un peu fou-fou. Il faut l'accepter. Il est comme ça, mais au moins, on a un club de foot et une équipe. Et on aura une saison intéressante."

