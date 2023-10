PSG : Daniel Riolo s’en prend à Mbappé et en remet une couche sur Luis Enrique

Si dimanche soir le PSG a relancé la machine en s’imposant 3-1 à Rennes, le visage du club francilien n’a pas emballé Daniel Riolo. Concernant Kylian Mbappé, qu’il avait déjà critiqué pour sa vie nocturne en semaine, le chroniqueur de l’After Foot a cette fois-ci appuyé sur sa trop grande volonté à modifier son jeu : « Il y une de volonté chez Mbappé de devenir un passeur ! Que tu ajoutes ça à ta panoplie, je veux bien, mais que tu substitues ça à ta force, à savoir l'accélération, l'élimination, je comprend pas. »

Autre critique qui a fusé, plus générale celle-ci, portant sur la volonté de Luis Enrique d’insister dans son 4-2-4. Daniel Riolo a d’ailleurs fait un parallèle avec Roberto De Zerbi (Brighton), Pep Guardiola (Manchester City) et Mikel Arteta (Arsenal), des coachs qui ont aussi la volonté d’innover avec ce système :

« Je ne vois pas à quoi ça correspond footballistiquement ! Même si tu as les hommes pour jouer dans ce système, je ne vois pas ce que ça apporte, je ne vois pas en quoi ton équipe est plus offensive ou plus dangereuse. Je ne vois pas l’intérêt de mettre ça en place si ce n’est que ces hommes-là ont tellement une haute opinion d'eux-mêmes qu'ils veulent absolument créer une tendance… »