PSG : Ousmane Dembélé boucle déjà ses valises

Aucun but, une passe décisive en 510 minutes : les premiers pas d'Ousmane Dembélé au PSG sont mitigées. Ils tardent en tout cas à se traduire par de bonnes stats. Mais le natif d'Evreux entend corriger le tir, lui qui a plaqué le Barç cet été pour rejoindre son club de coeur. Il va déménager L’Equipe révèle que l'ailier vivait depuis son arrivée à l'hôtel et qu'il s'apprête à déménager pour un appartement, quittant ainsi sa luxueuse suite parisienne. De quoi lancer un peu mieux sa saison ? A voir... Podcast Men's Up Life Pour résumer Arrivé cet été au PSG, Ousmane Dembélé s'apprête déjà à refaire ses valises... L’Equipe révèle que l'ailier vivait depuis son arrivée à l'hôtel et qu'il s'apprête à déménager pour un appartement, quittant ainsi sa luxueuse suite parisienne. De quoi lancer un peu mieux sa saison ?

Laurent HESS

Rédacteur