PSG : des annonces qui vont ravir les supporters tombent sur le dossier du stade

Une grosse annonce est tombée ce mercredi sur le dossier du futur stade du PSG et elle va ravir les supporters parisiens ! Selon Abdellah Boulma, "après avoir exploré la possibilité de racheter le Stade de France, le PSG n'est plus candidat. QSI et Artcos Partners ont d'autres projets en vue. La principale priorité reste l'achat et la rénovation du Parc des Princes, mais cette option n'est envisageable que si Anne Hidalgo vend. Le PSG ne peut pas développer le stade uniquement en tant que locataire".

Reste les solutions du Parc ou de la construction d'un stade

L'Equipe confirme l'information en assurant que le PSG n'a déposé aucun dossier de rachat du Stade de France. Le statut de consortium de l'enceinte pendant 25 ans (ce qui signifie que le club de la capitale aurait dû y cohabiter avec plusieurs acteurs, comme le rugby, même s'il en avait été l'unique propriétaire) a été rédhibitoire. Il reste donc la solution du rachat du Parc des Princes, voulu par tous sauf la municipalité, ou celle de la construction d'une nouvelle enceinte.

