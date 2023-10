PSG : devant Messi, Mbappé signe un énième record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Personne ne sait exactement ou il s'arrêtera. Et même dans quel club il évoluera la saison prochaine. Mais en attendant, Kylian Mbappé poursuit sa route prestigieuse vers les sommets, que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France.

Devant Messi

L'enfant de Bondy s'est une fois encore distingué mercredi au Parc des Princes lors de la victoire du PSG face au Milan AC en Ligue des Champions. Un but venu d'ailleurs et un Mike Maignan, le gardien du Milan, scotché sur sa ligne, incapable de réagir. A noter qu'avant l'âge de 25 ans, qu'il aura au mois de décembre prochain, Mbappé est déjà le meilleur buteur de la compétition. Plus fort que Messi, plus fort que Haaland. Et déjà tout en haut.

Meilleurs buteurs avant l'âge de 24 ans en @ChampionsLeague :



- 🇫🇷 Kylian Mbappé 40 ⚽️

- 🇦🇷 Lionel Messi 37 ⚽️

- 🇳🇴ERLING HAALAND 37 ⚽️ #UCL — Stats Foot (@Statsdufoot) October 25, 2023

