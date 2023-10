PSG : Ekitike fait encore grincer des dents en interne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il avait été question de son départ cet été, notamment lors des derniers jours du Mercato, mais Hugo Ekitike, poussé vers la sortie, était finalement resté au PSG. L'ancien rémois n'avait pas souhaité rejoindre Francfort, notamment, et cela avait failli faire capoter l'arrivée de Randal Kolo Muani.

Plus indésirable que jamais

Deux mois plus tard, l'attaquant de 21 ans est en rupture de banc à Paris. Et selon RMC, il suscite toujours des crispations en interne. Son body language lui est reproché. Il donnerait l'impression d'être désinvolte et de se complaire dans cette situation, ce qui lui vaudrait certaines inimitiés dans le vestiaire. Un départ en janvier est fortement espéré...

