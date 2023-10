PSG : énorme coup de théâtre pour le rachat de Manchester United par le Qatar !

Depuis plusieurs mois, les propriétaires du Paris Saint-Germain, par le biais d’un projet avec le Cheikh Jassim à sa tête, sont en pole pour racheter le club anglais de Manchester United.

Mais alors qu'ils avaient formulés une dernière offre atteignant presque les 7 milliards de dollars, les Qataris auraient jeté l'éponge dans ce dossier, d'après Fabrizio Romano. "Cheikh Jassim a eu de nouvelles discussions avec la famille Glazers pour acheter 100 % de Manchester United. La proposition d’offre de Cheikh Jassim a de nouveau été rejetée par la famille Glazers. En conséquence, Cheikh Jassim a informé Glazers qu’il était prêt à se retirer du processus", explique le journaliste italien, qui avance que l’entourage du Cheikh Jassim n’aurait pas voulu réagir à cette nouvelle.

