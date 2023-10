PSG, équipe de France : pourquoi Mbappé se terre dans le silence

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On vous le disait hier soir sur notre site : touché par un deuil dans son cercle rapproché, Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe de France, avait été autorisé à quitter le camp de base des Bleus pour quelques heures. De retour ce jeudi, l'attaquant des Bleus et du PSG était d'ores et déjà annoncé incertain pour la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui à 17 heures. Il a finalement été remplacé par Aurélien Tchouaméni. Préjudiciable Toutefois, et selon le quotidien régional, Le Parisien, il y aurait une autre explication au fait que la star des Bleus ne réponde pas présent face aux journalistes. Il estimerait ainsi que sa présence est préjudiciable. "Ma présence nous détourne de l’essentiel (la victoire)", aurai-t-il confié à certains de ses partenaires. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, a pris pour habitude de ne pas représenter aux conférences de presse avec les Bleus en dépit de son statut de capitaine. Selon Le Parisien, la raison est claire.

Benjamin Danet

Rédacteur