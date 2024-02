PSG : Ethan Mbappé insulté par les supporters de l'OM

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il y avait un Classico hier entre l'OM et le PSG, en Coupe Gambardella, et ce sont les jeunes olympiens qui se sont qualifiés pour les 8es de finale de la compétition, (1-1, 5-4 tab), malgré la présence parmi les Titis d'Ethan Mbappé, déjà apparu en L1 cette saison. Sa mère a été ciblée Le frère de KM7 a d’ailleurs été chahuté pendant toute la rencontre, révèle La Provence. Qui indique que la mère du joueur et «les ancêtres des autres Parisiens» ont été ciblés. Ethan Mbappé avait déjà été insulté en décembre lors de la rencontre face au Mée-sur-Seine. Au bout de leurs forces, malgré les crampes, les coups et la fatigue, les Olympiens ont triomphé du PSG à l'issue de la séance de tirs au but 👉 https://t.co/bd7Q1qaXe3 pic.twitter.com/mzgKcAT1Gu — La Provence OM (@OMLaProvence) February 5, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le petit frère de Kylian Mbappé a été chahuté par les supporters de l'OM pendant le match de Coupe Gambardella entre le PSG et les U19 Marseillais. Le frère de KM7 a d’ailleurs été chahuté pendant toute la rencontre, révèle La Provence. Qui indique que la mère du joueur et «les ancêtres des autres Parisiens» ont été ciblés.

Laurent HESS

Rédacteur