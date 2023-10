PSG, FC Barcelone : le cracheur sur Messi sort du silence et donne sa version

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Grâce à un but d'Otamendi, l'Argentine a battu le Paraguay (1-0) vendredi soir, mais la rencontre a surtout fait parler d'elle à cause d'incident. En effet, après la rencontre, l'international paraguayen Antonio Sanabria a été accusé d'avoir craché sur Lionel Messi.

"Je ne ferais jamais rien de tel à n’importe quelle personne"

Pris pour cibles sur les réseaux sociaux, il est sorti du silence avec un message sur ses réseaux... "Je me sens obligé de sortir du silence et de nier ce qui s’est passé la nuit dernière… Pour le simple fait de voir ma famille affectée et à cause de multiples menaces pour un événement qui n’a jamais eu lieu. Je ne ferais jamais rien de tel à n’importe quelle personne. Quel exemple donnerais-je à mes filles en commettant un acte pareil ? Je vous recommande de voir toutes les images".

🇵🇾 La palabra de Antonio Sanabria vía Instagram. pic.twitter.com/WH9I5objgn — dataref (@dataref_ar) October 14, 2023

