PSG, FC Barcelone : le verdict est tombé pour Neymar, il est terrible !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sorti dans les arrêts de jeu de la première mi-temps du match en Uruguay (0-2), cette nuit, Neymar pleurait lorsque la civière l'a emmené aux vestiaires. A sa sortie du stade, il était en béquilles. Ce mercredi, il a passé des examens et ceux-ci viennent de rendre leur verdict : rupture des ligaments croisés du genou gauche et du ménisque. Une blessure terrible qui met d'ores et déjà un terme à sa saison. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Un chemin de croix depuis 2017 L'attaquant brésilien continue son chemin de croix avec les blessures, lui qui a commencé à souffrir à ce niveau depuis 2017 et son transfert du FC Barcelone au PSG. Son arrivée en Arabie Saoudite cet été n'a pas arrangé les choses. A 31 ans, on peut même se demander s'il ne va pas décider d'arrêter les frais, lui qui a déclaré dernièrement ne plus trop avoir goût pour le football... 🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



🤕🚑 Neymar Jr sufre una rotura del LCA y del menisco.



🇧🇷 La lesión, en su rodilla izquierda, la sufrió en el encuentro ante Uruguay. pic.twitter.com/pkoyGoXUDu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sorti en pleurs du match entre l'Uruguay et le Brésil (0-2) cette nuit, Neymar avait des raisons de se faire du souci. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

Raphaël Nouet

Rédacteur