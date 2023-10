PSG, FC Barcelone : un ancien coéquipier explique pourquoi Luis Enrique va se vautrer à Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis mercredi soir et la raclée à Newcastle (1-4), plusieurs Parisiens sont dans l'œil du cyclone. Kylian Mbappé pour son incapacité à faire pencher les matches du bon côté depuis un mois, Marquinhos pour sa propension à se louper quand ça compte mais aussi Luis Enrique. L'entraîneur espagnol réalise la pire entame de l'ère qatarie et son 4-2-4 est pointé du doigt. Son attitude aussi. Christophe Dugarry, qui a joué avec lui au FC Barcelone en 1997-98, n'a pas été tendre à son sujet dans Rothen s'enflamme.

"Il a un orgueil énorme, un ego démesuré"

"Luis Enrique commet des erreurs. Je le connais très bien depuis l'époque où nous étions à Barcelone. Je l'ai côtoyé. Il a un orgueil énorme, un ego démesuré. Je te garantis qu'il va continuer comme ça. Il va imposer sa façon de penser et l'équipe continuera de jouer comme il en a envie. Il mourra avec ses idées. Je crois qu'il ne mesure pas le vrai potentiel de ses joueurs." Cet ego démesuré avait déjà valu des expériences très courtes à Vigo, à la Roma et en sélection espagnole à Luis Enrique. Et au FC Barcelone, il n'avait tenu à qu'à Lionel Messi de ne pas actionner le siège éjectable après six mois d'expérience...

