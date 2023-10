PSG, FC Barcelone : une légende s'insurge contre le Ballon d'Or de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le Ballon d'Or 2023 décroché par Lionel Messi est loin de faire l'unanimité. Car si l'Argentin a brillé à la Coupe du monde, qu'il a remportée, sa saison en clubs a été très décevante. Mais la compétition planétaire pèse tous les quatre ans d'un poids important dans le vote du BO et ce n'est pas Lothar Matthaus qui dira le contraire. L'Allemand l'a remporté en 1990 après avoir mené la RFA à son troisième sacre, en Italie, alors qu'il sortait d'une saison décevante avec l'Inter Milan. Malgré cela et bien qu'il soit fan de Messi, il ne peut s'empêcher de trouver que ce huitième sacre est une farce, qu'Erling Haaland aurait mérité le trophée.

"Ce choix est une farce, même si je suis un fan de Messi"

"Sur l'ensemble de l'année écoulée, Haaland a été plus performant que Messi, a déclaré Matthaus à Sky Sport Allemagne. Ce n'est pas mérité que Messi ait gagné. Mais cela montre qu'une Coupe du monde compte plus que tout le reste. Haaland est pour moi le meilleur joueur de ces douze derniers mois, qui a remporté des titres importants avec Manchester City et qui a battu des records de buts. Pour moi, il n'y a pas moyen de passer à côté de Haaland. Ce choix est une farce, même si je suis un fan de Messi."

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Podcast Men's Up Life