PSG - FC Metz : la réponse cinglante de Mbappé aux critiques

Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Daniel Riolo avait demandé à Kylian Mbappé de parler en cette fin d’année et il l’a fait... À sa manière, la plus cinglante, sur le terrain, en trustant de nouveaux records. Auteur d’un doublé hier soir contre le FC Metz, le crack du PSG a ainsi inscrit 18 buts en Ligue 1 sur la phase aller. Il s’agit de son meilleur total à mi-saison et il est surtout le premier à marquer autant sur un tel laps de temps au 21e siècle !

Pluie de records pour Mbappé

Son précédent record était de 13 (en 2018-2019, 2019-2020 et 2022-2023). De plus, le joueur de 25 ans a marqué 110 réalisations au Parc des Princes. Il est, avec Edinson Cavani, le co-meilleur buteur du PSG dans l’antre parisien. Avec son doublé hier, enfin, Mbappé a terminé une troisième année d’affilée avec 12 matches à au moins 2 buts inscrits, toutes compétitions confondues, en club (13 en 2022, 12 en 2021).

🇫🇷 Aucun joueur n'avait marqué plus de 17 buts lors des 17 premières journées de la Ligue 1 au 21e siècle. Mbappé l'a accompli ce soir, portant son total à 18.



👀 En route vers un record ? pic.twitter.com/F8nbs9SCZd — DATA´Foot (@DTFootball_) December 20, 2023

