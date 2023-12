PSG - FC Metz : Mbappé s'offre un bijou et un doublé pour son anniversaire !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG s'est longtemps heurté à une défense messine très compacte qui lui a laissé très peu d'espace, ce mercredi. En première mi-temps, ce sont même les Messins qui ont eu la meilleure occasion avec un centre du remuant Van den Kerkhof dévié sur son propre poteau par Danilo (33e). Des sifflets ont sanctionné la première période laborieuse du PSG, avec un trio d'attaque qui n'a pratiquement jamais pu inquiéter Oukidja malgré 80% de possession.



Vitinha a montré la voie, Luis Enrique a lancé Ethan

En pointe, Kylian Mbappé a dû se désaxer à gauche ou décrocher pour pouvoir toucher le ballon mais sans être dangereux. La star a expédié un coup franc dans le mur (34e). A ses côtés, Bradley Barcola a mal négocié un contre, lancé par Kang-In Lee, en ratant sa passe pour Kolo Muani (19e), avant de disparaitre. Quant à Kolo Muani, positionné à droite, il s'est souvent trompé dans ses transmissions et n'a pas réussi à combiner avec ses coéquipiers malgré ses appels, ses efforts. Il a même laissé filer Van den Kerkhof, plus rapide que lui (42e). Au retour des vestiaires, Vitinha a profité d'un joli service de Lee pour ouvrir le score (49e). Les espaces se sont un peu ouverts mais Barcola a été repris par Traoré (51e). Mbappé a trop écrasé sa frappe (52e) avant d'en envoyer une autre dans les nuages (59e), puis d'expédier un nouveau tir en pleine lucarne opposée pour signer son 17e but de la saison (60e). Un but de toute beauté, inscrit depuis sa position préférentielle, légèrement décalé à gauche, qui lui a redonné le sourire après un début de soirée compliqué, le jour de ses 25 ans. Dans la dernière demi-heure, avec Asensio venu relayer Kolo Muani, et après la réduction du score d'Udol sur corner (72e), Camara a enlevé une balle de but à Lee suite à une frappe contrée de Mbappé (80e). Et Mbappé a enflammé à nouveau le Parc en profitant d'une passe en retrait mal assurée d'un défenseur messin pour venir tromper Oukidja et s'offrir un doublé qu'il a célébré en tapant dans les mains de Luis Enrique (83e). L'Espagnol lançant ensuite pour la première fois en L1 Ethan Mbappé, à 16 ans, sous les applaudissements d'un Parc qui a terminé l'année 2023 en beauté.

