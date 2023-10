PSG : Giroud annonce une tempête à venir pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il y a une semaine, au sortir de la quinzaine internationale, Théo Hernandez avait été interrogé sur le choc à venir entre son AC Milan et le PSG de son ami Kylian Mbappé. Le latéral gauche avait révélé avoir conseillé à son coéquipier Davide Calabria de faire faute dès que possible sur l'attaquant. Cela dit dans un grand éclat de rire. Hier à Canal+, Olivier Giroud en a dit plus sur la tactique qu'adopteront les Rossoneri, battus hier soir à domicile par la Juventus (0-1), mercredi au Parc des Princes.

"Il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr de Kylian en particulier"

« Notre philosophie, c’est de défendre en avançant, a déclaré le recordman de buts marqués chez les Bleus. On le fait à domicile. Au Parc, je ne sais pas si le coach voudra qu’on attende un peu plus, mais on est bien au courant de leurs forces offensives. Parce que les trois-quatre de devant sont des joueurs vraiment très talentueux. Il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr de Kylian en particulier. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui, ça s’est sûr. » Vu les largesses défensives observées hier, le Milan a intérêt de resserrer les lignes s'il ne veut pas prendre une volée à Paris mercredi !

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

His competitive debut 🏟️

His take on the performance ⚽

His role 🧤



Antonio Mirante after #MilanJuve 🎙️#SempreMilan pic.twitter.com/jUSVwuPwNk — AC Milan (@acmilan) October 22, 2023

Podcast Men's Up Life