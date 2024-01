PSG : gros changement en vue pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé pourrait être repositionné au poste d’ailier gauche, selon les informations de RMC Sport. Luis Enrique souhaite exploiter sa vitesse et sa capacité à dribbler sur le côté gauche de l’attaque du PSG. Le coach espagnol assure cependant une “totale liberté” à son joueur. Ce changement permet à certaines recrues estivales de gagner en confiance à leur poste de prédilection, là où Mbappé occupait régulièrement leur place depuis le début de saison. Ramos et Kolo Muani dans l’axe Avec le positionnement du génie de Bondy sur l’aile gauche de l’attaque, c’est naturellement que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani batailleront pour le poste de numéro 9. Un poste que Luis Enrique privilégie à Mbappé depuis le début de saison. Celui-ci a démarré 9 fois au poste de buteur depuis le début de la saison en Ligue 1. Mais l’international Français a également été titulaire 7 fois au poste d’ailier gauche, il ne sera pas dépaysé. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Mbappé va changer de poste. Le champion du monde pourrait être repositionné au poste d’ailier gauche selon les informations de RMC Sport. L’entraîneur espagnol souhaite exploiter sa vitesse et sa capacité à dribbler sur le côté gauche de l’attaque parisienne.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur